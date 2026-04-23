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México reconhece cão caramelo como 'raça mexicana' e brasileiros reagem: 'A gente que deu o nome'

Nas mídias sociais, os brasileiros se indignaram e fizeram memes com a decisão do país latino

Victoria Rodrigues
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Os brasileiros não gostaram da decisão do México. (Foto: Freepik)

Conhecido pelas ruas brasileiras como "caramelo", o cachorro vira-lata ganhou notoriedade entre a população de diversos estados, que já considera o pet como um nativo do Brasil. Mas uma notícia anunciada pela Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem) pegou os fãs do caramelo de surpresa ao reconhecê-lo como uma raça mexicana, ao lado de outras raças, como: Xoloitzcuintli, Chihuahua e Calupoh.

De acordo com a instituição mexicana, o reconhecimento pretende estimular a adoção e reduzir o preconceito contra animais sem pedigree, já que muitos vira-latas caramelos são vistos como inferiores a cães de outras raças, como pastor alemão e pitbull. Contudo, a verdade é que o animal é resultado da mistura de diferentes raças ao longo dos séculos, quando cães europeus foram trazidos à América durante o período colonial.

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Revolta dos brasileiros pelo cachorro caramelo

A iniciativa do México causou revolta entre os brasileiros, que acusam o país latino de "roubar o que é nosso" nas mídias sociais. Isso porque o animal é um dos cães sem raça definida mais famosos do país, e que já apareceu até como personagem em filmes. Além da indignação com o título mexicano, os brasileiros também se irritaram ao saber que o cão é chamado de "perrito amarillo" no país latino.

Nas mídias sociais, alguns usuários do X se rebelaram com a situação e publicaram diversos memes para expressar o descontentamento com o México. "A gente que deu o nome de caramelo e eles vão lá e roubam", disse uma pessoa. "Esses caras tão querendo confusão mesmo, é?", questionou outro. "Roubaram nosso patrimônio", ressaltou outro. "Os caras têm o chihuahua e roubaram nosso caramelo", escreveu uma quarta.

Veja alguns memes com a repercussão do caso do cachorro caramelo:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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