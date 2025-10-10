Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Caramelo': Netflix lança campanha de adoção inspirada no filme

Estadão Conteúdo

A Netflix se uniu ao Instituto Caramelo para lançar uma nova campanha de adoção responsável de cães inspirada no filme Caramelo, que chegou ao streaming na última quarta-feira, 8. A ação une 12 ONGs de 15 estados brasileiros a possíveis novos adotantes, e busca promover a conscientização da causa do resgate de animais abandonados.

Em um site criado especialmente para a campanha, os novos potenciais "pais de pet" podem conhecer os cães disponíveis, filtrar por estado e conferir as informações de cada animal. Depois disso, o processo de adoção é conduzido por cada ONG, de acordo com seus próprios critérios. Todos os abrigos participantes foram selecionadas conforme a curadoria do Instituto Caramelo.

De acordo com a Netflix, a proposta é mostrar que "todo vira-lata merece ser protagonista - não apenas nas telas, mas também na vida de alguém". A página oficial da campanha será atualizada com novos cãezinhos até 14 de novembro, e fica no ar após este período com todas as informações das ONGs parceiras.

Para divulgar o projeto, os cartazes de alguns dos filmes e séries mais populares da Netflix ganharam novas versões na plataforma de streaming, com alguns dos cães que estão em busca de um lar ocupando o espaço dos protagonistas de títulos como Guerreiras do K-Pop, Outer Banks e Sintonia.

O projeto faz parte da campanha de divulgação de Caramelo, filme estrelado por Rafael Vitti e pelo cão Amendoim, um vira-lata encontrado nas ruas pelo seu tutor, o treinador de animais Luis Estrelas. Na história, conhecemos Pedro (Vitti), um chef de cozinha dedicado ao trabalho que conhece um vira-lata atrapalhado e simpático quando está prestes a conseguir a promoção dos sonhos e recebe um diagnóstico de câncer. O longa já está disponível para streaming.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/NETFLIX/CARAMELO/CAMPANHA/ADOÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

CULTURA

Natura anuncia ações durante o Círio de Nazaré 2025 em Belém; veja quando e onde

Marca renova parceria com o evento e participa de iniciativas na Casa de Plácido, Varanda de Nazaré e Arrastão do Círio

09.10.25 22h35

FAMOSOS

Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém

Atriz está na capital paraense acompanhada do marido e integra o grupo de convidados da tradicional Varanda de Nazaré

09.10.25 18h45

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEVE BRIGA?

Virginia posta mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão religiosa nas redes após jogador do Real Madrid confirmar término e pedir perdão “de coração aberto”

09.10.25 18h04

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

CULTURA

Auto do Círio 2025: arte vai às ruas de Belém para mostrar a fé e a luta dos povos da Amazônia

Evento começará às 18h na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e percorrerá vias do centro histórico da capital paraense com performance de 350 artistas diante do público

10.10.25 8h00

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda