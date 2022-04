Menina de quatro anos morre após avó a forçar a beber garrafa de uísque

Uma menina de quatro anos morreu após a avó forçá-la a ingerir uma garrafa de uísque, com o consentimento da mãe da criança, em Louisiana, nos Estados Unidos, na quinta-feira (21).

Isso teria ocorrido, porque a avó da vítima, uma mulher de 53 anos, viu a garotinha "bebericando" um pouco de uísque. Como forma de castigá-la, a suspeita mandou a criança se ajoelhar e ingerir o frasco da bebida. A mãe da menina teria presenciado toda a cena e não interferiu.

A criança perdeu a consciência, por conta do teor alcoólico do líquido. As duas suspeitas teriam tentando chamar o resgate, mas a menina morreu no local. De acordo com a autópsia, a garotinha teve intoxicação aguda por álcool.

Mãe e a avó da menina estão presas, suspeitas de assassinato e a polícia segue investigando o caso.

