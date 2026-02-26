Capa Jornal Amazônia
Melania Trump preside reunião do Conselho de Segurança da ONU

A primeira-dama dos Estados Unidos é a primeira a assumir o comando do órgão, que, a partir desta segunda-feira (2), é presidido pelo país norte-americano

Lívia Ximenes
fonte

Essa é a primeira vez que uma primeira-dama assume o posto de comando (Instagram @melaniatrump)

A primeira-dama dos Estados Unidos (EUA), Melania Trump, presidirá uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa é a primeira vez que a esposa de um presidente tem a posição de comando. A partir desta segunda-feira (2), o país norte-americano assume a presidência do órgão.

No discurso de abertura, a primeira-dama deve focar na importância da educação e do conhecimento na promoção de uma paz duradoura, de acordo com a Fox News. O embaixador dos EUA na ONU, Michael Waltz, afirmou que a escolha por Melania é adequada. “Sua mensagem de ajudar os desamparados por meio da educação e da tecnologia se encaixa perfeitamente com nossa missão na ONU, de alcançar uma paz significativa e duradoura”, falou.

