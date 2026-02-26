Capa Jornal Amazônia
EUA e Irã encerram rodada de negociações em Genebra e preveem novas conversas na próxima semana

Apesar do tom construtivo, relatos da imprensa apontam entraves. O avanço das negociações ainda ocorre sob a sombra de novas ameaças de escalada militar na região

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeiras dos Estados Unidos e do irã (Freepik | www.slon.pics / Freepik)

As delegações do Irã e dos Estados Unidos encerraram nesta quinta-feira, 26, mais uma rodada de negociações indiretas em Genebra sobre o programa nuclear de Teerã, em meio ao reforço da presença militar americana no Oriente Médio. A TV estatal iraniana exibiu imagens do comboio americano deixando o local das conversas, após horas de reuniões mediadas por Omã.

"Encerramos o dia após um progresso significativo na negociação entre os Estados Unidos e o Irã", afirmou o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, no X, indicando que os diálogos serão retomados "em breve, após consultas nas respectivas capitais". Segundo ele, discussões técnicas ocorrerão na próxima semana, em Viena, com agradecimentos aos negociadores, à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e ao governo suíço. O diretor da AIEA, Rafael Grossi, participou das conversas como observador.

Apesar do tom construtivo, relatos da imprensa apontam entraves. Segundo a Axios, assessores do presidente Donald Trump e dos enviados Steve Witkoff e Jared Kushner teriam ficado desapontados com o que ouviram do ministro das Relações Exteriores iraniano, Seyed Abbas Araghchi, nas conversas da manhã. Já o Wall Street Journal informou que Washington exige o desmantelamento dos complexos de Fordow, Natanz e Isfahan, a entrega de todo o estoque de urânio enriquecido e um acordo permanente.

Do lado iraniano, conforme a Al Jazeera, a proposta apresentada descarta o fim definitivo do enriquecimento e a desmontagem das instalações, admitindo apenas uma suspensão temporária e limitada. Teerã também rejeita incluir seu programa de mísseis nas tratativas.

O avanço das negociações ainda ocorre sob a sombra de novas ameaças de escalada militar na região, enquanto Washington reforça sua presença militar no Oriente Médio com aviões e navios de guerra.

Palavras-chave

EUA/IRÃ/TENSÃO/NEGOCIAÇÃO/GENEBRA
