Capivara e anta brasileiras são eutanasiadas juntas em zoológico

Os animais moravam no mesmo recinto e foram sacrificados para que “um não sofresse com a solidão” após a perda do amigo

Lívia Ximenes
fonte

Anta Al e capivara Johnson moravam no mesmo espaço (Reprodução)

Uma capivara e uma anta brasileiras foram eutanasiadas juntas em um zoológico do Reino Unido para que “um não sofresse com a solidão” após a perda do amigo. Os animais, chamados Johnson e Al, respectivamente, morreram na última sexta-feira (20). Eles viviam no mesmo recinto no Newquay Zoo.

A capivara Johnson estava com nove anos, enquanto a anta Al tinha 20 anos. Antes da eutanásia, os companheiros passaram por avaliação de equipes veterinárias e de manejo, que constataram a necessidade do procedimento. Segundo o zoológico, Johnson e Al sofriam com o declínio da saúde devido à idade.

Nos últimos meses, os animais tiveram desafios e a qualidade de vida ficou comprometida, de acordo com os profissionais responsáveis pelos cuidados. A dupla vivia há anos na mesma área e tinha uma relação próxima, disse a equipe.

