Médicos encontram fone de ouvido na bexiga de homem

Homem dá entrada em um hospital da Tailândia alegando dor ao urinar e médicos encontram cabo de fone de ouvido na bexiga do paciente. Após a descoberta, o homem, de 34 anos, revelou que inseriu o objeto enquanto se masturbava e que tinha o hábito de fazer a prática cerca de três a cinco vezes por semana.

Após contar aos médicos que introduziu na uretra o cabo de 80 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro, o homem explicou que ao fazer isso pela terceira vez, não conseguiu retirar. O fio ficou preso alojado em sua bexiga e, para ser extraído, os profissionais precisaram usar um fórceps - espécie de tesoura cirúrgica que foi inserida na uretra -, e o paciente recebeu alta no dia seguinte.

Os médicos avaliaram que o paciente não tinha comportamentos psicóticos e parecia bem mentalmente, sem apresentar sintomas de Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), ansiedade ou depressão, que são comuns em pacientes que são hospitalizados com objetos estranhos no corpo. No entanto, ele foi diagnosticado com poliembolocoilamania, que é o hábito de inserir corpos estranhos nos orifícios.

“Apesar de ele estar mentalmente bem, a introdução voluntária de objetos na uretra para satisfação sexual reflete uma condição psicopatológica. Muitos pacientes demoram para procurar ajuda médica por vergonha, levando a complicações sérias e curto e longo prazo”, disseram os médicos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)