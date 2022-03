Homem injeta cocaína no próprio pênis e sofre necrose no órgão sexual; entenda

Um homem de 35 anos foi parar na emergência, após injetar cocaína no pênis e causar necrose no órgão sexual, em Nova York, nos Estados Unidos. O caso, um tanto inusitado, veio à mídia depois da publicação na revista American Journal of Case Reports feita pelos médicos do Centro Hospitalar BronxCare.

A vítima, que não teve a identidade revelada, deu entrada no hospital após ficar três dias sentindo dores intensas na região íntima, no saco escrotal, na virilha e no pé direito. Ao ser examinado, o homem revelou que fazia uso de drogas intravenosas, mas já havia injetado a substância em outras partes do corpo e estava desgastado. Por falta de opção, ele utilizou a veia dorsal do pênis para aplicar a substância.

Depois dos exames, o rapaz foi identificado com um inchaço peniano, necrose no órgão sexual e úlceras na região do corpo. Além de um edema subcutâneo no pênis. A vítima realizou um tratamento com antibiótico e com 15 dias a infecção foi cessada.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)