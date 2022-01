Homem tem pênis encolhido em 3,8 centímetros depois da covid

Um homem nos EUA afirmou que seu pênis encolheu 3,8 centímetros em consequência de danos vasculares que sofreu após contrair covid. As informações são do Daily Mail. A vítima, que se identificou como um homem heterossexual na casa dos 30 anos, disse que o problema teve um "profundo impacto na minha autoconfiança e habilidades na cama".

O homem disse que contraiu uma forma grave do vírus em julho do ano passado, mas depois de receber alta do hospital após a recuperação, ficou com um estranho caso de disfunção erétil (DE).

A aflição foi remediada com tratamento ao longo do tempo, mas para seu desespero, a vítima descobriu que o pênis havia encolhido consideravelmente - uma condição que os médicos disseram que provavelmente é permanente devido a danos vasculares no tecido erétil.

Isso ocorre quando um estudo da University College London com 3.400 pessoas descobriu que um pênis encurtado era um sintoma raro entre os 200 que desenvolveram covid longa.

Enquanto isso, um estudo publicado no World Journal of Men's Health pela University of Miami Miller School of Medicine mostrou que a disfunção generalizada das células endoteliais da infecção por Covid-19 pode contribuir para uma disfunção erétil significativa.

Falando no podcast de conselhos sexuais How To Do It, a vítima revelou sua aflição.

“Sou um homem heterossexual na casa dos trinta. Em julho do ano passado, contraí Covid e fiquei muito doente. Quando saí do hospital, tive alguns problemas de disfunção erétil. Esses gradualmente melhoraram com alguns cuidados médicos, mas parece que fiquei com um problema duradouro. Meu pênis encolheu. Antes de ficar doente, eu era acima da média, não enorme, mas definitivamente maior que o normal. Agora eu perdi cerca de uma polegada e meia e me tornei decididamente menor que a média. Aparentemente é devido a danos vasculares, e meus médicos parecem pensar que é provável que seja permanente. Isso realmente não deveria importar, mas teve um impacto profundo na minha autoconfiança em minhas habilidades na cama.”

Dr. Charles Welliver, urologista e diretor de saúde masculina do Albany Medical College, NY, disse que a infecção por covid pode de fato causar disfunção erétil e, em alguns casos, um encolhimento do pênis caso a disfunção erétil persista por muito tempo. “Quando o paciente tem disfunção erétil e ficam sem ereções por um tempo, eles realmente têm algum encolhimento no pênis.”