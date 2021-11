Homem com 34 centímetros de pênis fala que carreira de ator não decola

Jonah Falcon, de 51 anos, considerado o dono do "maior pênis do mundo", reclamou que essa característica física atrapalha a carreira como ator de decolar. As informações foram divulgadas pelo Globo.

Ele virou notícia no mundo quando foi abordado por um agente de um aeroporto nos EUA, que pensou que ele estava ocultando uma arma nas calças. Ele foi levado para uma sala de revista, onde teve que revelar o pênis que mede 24 centímetros de comprimento quando flácido e 34 centímetros de comprimento quando ereto.

"Sempre que você é indicado para um papel em um grande estúdio, o estúdio tem de aprová-lo. E os estúdios tendem a ser muito conservadores, então para eu fazer qualquer coisa, teria que ser um filme independente no qual eles não se importassem", afirmou o americano em entrevista a um programa na emissora britânica ITV.

Se a carreira como ator não decola, não se pode dizer o mesmo das possibilidades de sexo. Segundo Jonah, algumas celebridades o procuram para sexo. Mas ele preserva os nomes.