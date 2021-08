Homem passa supercola no pênis para ‘substituir’ camisinha e morre

Salman Mirza, de 25 anos, morreu após usar supercola no pênis no lugar de preservativo. Com a falta de camisinha, ele preferiu improvisar ao fazer sexo com namorada em hotel onde estava com a namorada, na terça-feira (24), na Índia. As informações foram divulgadas pelo G1

Segundo a polícia local, não foi apenas a supercola que levou o jovem à morte, mas também o uso de drogas, o que pode ter o levado à ideia mortal. O incidente aconteceu na cidade de Ahmedabad, no oeste do país.

Segundo o "The Times of India", que ouviu uma autoridade policial, o casal estava no hotel e usou drogas. Em seguida, o homem decidiu usar a cola epóxi na genitália para “substituir” a camisinha.

A polícia relatou à publicação que a substância foi inalada em uma mistura tóxica, como um aditivo. A polícia disse que ao entrar em contato com o produto, o jovem teve um choque séptico.

Salman foi encontrado desacordado na manhã seguinte, encaminhado para um hospital, onde morreu. O caso como está sendo investigado como morte acidental, segundo o jornal.