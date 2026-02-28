Mediador entre Irã e EUA diz estar consternado com ataque e pede que governo americano recue

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Al Busaidi, expressou consternação com a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ele é conhecido por mediar as conversas sobre o programa nuclear iraniano.

Em uma rede social, Al Busaidi criticou o ataque. "Estou consternado", escreveu o diplomata, ressaltando que "negociações ativas e sérias foram mais uma vez prejudicadas".

O diplomata de Omã argumentou que "nem os interesses dos Estados Unidos nem a causa da paz global são bem atendidos por isso". Ele ainda exortou os Estados Unidos a "não se envolverem ainda mais", afirmando: "Esta não é a sua guerra".

Progresso nas negociações nucleares

Na quinta-feira, o ministro Badr Al Busaidi havia avaliado a rodada mais recente de negociações entre EUA e Irã com "progressos significativos".

"Terminamos o dia com progressos significativos na negociação entre Estados Unidos e Irã", afirmou Al Busaidi na rede X. Ele acrescentou que "as discussões em nível técnico ocorrerão na próxima semana em Viena". O governo americano ainda não se manifestou sobre o assunto.

Ataque e retaliação no Oriente Médio

A conversa diplomática era vista como a última chance para a diplomacia, em meio ao aumento da pressão americana após Washington mobilizar uma frota de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio.

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto ao Irã na manhã deste sábado, 28. Segundo a imprensa iraniana, todo o território estava sob ataque. O Irã, por sua vez, deu início à retaliação, com mísseis balísticos lançados em direção a Israel e bases dos EUA no Oriente Médio.