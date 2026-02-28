Arábia Saudita e outros países atingidos pelo Irã condenam ataques em retaliação aos EUA

Diversos países árabes condenaram neste sábado, 28, os ataques iranianos feitos em retaliação a ofensiva dos EUA e de Israel contra Teerã.

A Arábia Saudita classificou os ataques iranianos como "violação de sua soberania" e dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia, afirmando que apoia totalmente esses países e alertando sobre as graves consequências da ação persa. O reino saudita também pediu à comunidade internacional que tome medidas para enfrentar os ataques iranianos que estão "minando" a estabilidade e a segurança da região.

A agência de notícias nacional do Kuwait (KUNA) disse que as defesas aéreas do país do Golfo repeliram com sucesso o que chamou de "ataque hediondo iraniano" no início do dia. Citando uma declaração do Ministério das Relações Exteriores, a agência também disse que o Kuwait mantém seu direito de se defender.

O Ministério da Defesa do Catar afirmou que o exército repeliu com sucesso a segunda onda de ataques iranianos que visaram várias partes da nação, enquanto o Ministério das Relações Exteriores condenou a ofensiva como "violação flagrante" da soberania. As autoridades acrescentaram que sempre estiveram ao lado de diálogo com o Irã, mas que um ataque não pode ser aceito sob "qualquer justificativa".

A Embaixada do Bahrein nos EUA disse que ocorreram ataques contra "locais dentro do Reino", sem dar mais detalhes além de que se "reserva o direito de responder" ao ataque em seu território. O Irã aparentemente atacou a 5ª Frota dos EUA no Bahrein em resposta aos ataques EUA-Israel em Teerã.

Mais cedo, os Emirados Árabes Unidos também se pronunciaram contra a ofensiva iraniana e prometeram responder.

Após a troca de ataques entre EUA e Irã, autoridades fecharam espaços aéreos em vários países e empresas aéreas cancelaram voos, caso também da Síria. Lufthansa, Air France, Transavia, Qatar Airways, Pegasus, Kuwait Airways e Emirates Airlines estão entre as empresas que cancelaram voos, pedindo que passageiros acompanhem o status de cancelamentos e reagendamentos online. Fonte: Associated Press.

