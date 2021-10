Mark Zuckerberg pede desculpas a usuários após redes sociais ficarem fora do ar

Depois das seis horas com os serviços de rede social mantidos pelo Facebook fora do ar, nesta segunda-feira (4), a empresa e seu fundador e presidente, Mark Zuckerberg, pediram desculpas aos usuários. Desde o início da tarde, no Brasil, até o início da noite, foram horas sem alguns dos principais meios de comunicação usados globalmente. As informações são do jornal Metrópoles.

“Para a enorme comunidade de pessoas e empresas ao redor do mundo que dependem de nós: sentimos muito. Temos trabalhado muito para restaurar o acesso aos nossos aplicativos e serviços e estamos felizes em informar que eles estão voltando a ficar on-line agora. Obrigado por nos aguardarem”, publicou o perfil do Facebook, no Twitter, rede social que não pertence ao conglomerado e se manteve estável durante a queda do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Zuckerberg perdeu bilhões de dólares em poucas horas com a queda no valor das ações de sua empresa. O CEO do Facebook usou seu perfil na rede que fundou em 2004, quando era um estudante em Harvard, para pedir suas desculpas: “Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger estão voltando online agora. Desculpe pela perturbação de hoje – eu sei o quanto você confia em nossos serviços para ficar conectado com as pessoas de quem gosta”, escreveu.

O Instagram usou o Twitter para informar que seu sistema ainda está lento, mas “com certeza voltando agora”: “Obrigado por estarem conosco e nos desculpem pela demora”, publicou a empresa.