Especialista diz que ‘é como se não existisse mais o domínio do Facebook’

Vivaldo José Breternitz, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, afirma que o sumiço das redes plataformas administradas pelo grupo FacebookInc. (Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp) pode ser mesmo resultado de uma falha de DNS, como vem sendo apontado por vários especialistas. As informações foram divulgadas pelo Globo e Agência Brasil.

A falha de DNS (sigla para Domain Name System, sistema de nomes de domínio), segundo o professor e vários especialistas pelo mundo pode ser responsável pela instabilidade enfrentada pelas redes de Mark Zuckerberg nesta segunda-feira (4).

O DNS controla o encaminhamento dos usuários aos destinos, ou seja, ao sistema do site que está sendo buscado. Esse sistema converte os nomes de domínio legíveis por humanos (por exemplo, www.facebook.com) em endereços IP.

O professor diz que a explicação do erro que aparece na tela quando tentamos entrar nas plataformas dá a entender que “simplesmente desaparece, como se não existisse mais o domínio Facebook”, diz Breterniz.

Pouco antes das 17h, Mike Schroepfer, oficial-chefe de tecnologia do Facebook, publicou um pedido de desculpas para os usuários impactados pelo que classificou como “erros de rede”.

Segundo os números da Nasdaq - a bolsa de valores do mercado de tecnologia -, o Facebook perdeu cerca de 5,34% de valor de mercado até o momento com a falha. Isso equivale a cerca de US$ 50 bilhões - o valor total estimado da rede social Twitter.

As ações do Facebook estão cotadas a US$ 326,23 - uma queda de 4,9%.