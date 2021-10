Nubank, Netflix, Pagbank, Spotify, GloboPlay e Twitter também ficam fora do ar nesta segunda (4)

Após WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram apresentarem instabilidade nesta segunda-feira (4), usuários também estão relatando problemas em se conectar com outros aplicativos.

VEJA MAIS

No Twitter, que seria a única rede social que os internautas estão conseguindo acessar, porém, começou apresentar certa instabilidade, muitos reclamam que estão enfrentando problemas com a Netflix, o Spotify, o GloboPlay e com os serviços do Nubank para pagar boleto e com o PagBank, como o PagSeguro.

Confira a repercussão nas redes sociais: