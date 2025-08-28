Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Marco Rubio elogia restabelecimento das sanções ao Irã pela França, Alemanha e Reino Unido

Estadão Conteúdo

O secretário Estado dos EUA, Marco Rubio, elogiou nesta quinta, 28, os esforços da França, Alemanha e Reino Unido de restabelecer as sanções contra o Irã.

"Nas próximas semanas, trabalharemos com eles e outros membros do Conselho de Segurança da ONU para completar com sucesso a reimposição das sanções e restrições internacionais ao Irã", disse Rubio em nota publicada pelo Departamento de Estado.

Os três países europeus apresentaram um caso claro de "não cumprimento significativo" contínuo do de Teerã em relação aos seus compromissos nucleares, estabelecendo uma base sólida para iniciar o mecanismo de sanções, segundo Rubio.

Ao mesmo tempo, o secretário ponderou que os EUA permanecem disponíveis para um engajamento direto com o Irã - em prol de uma resolução pacífica e duradoura para a questão nuclear do país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ

PROGRAMA NUCLEAR

SNAPBACK

SANÇÕES

ONU

EUA

MARCO RUBIO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se encontrará com Xi e Putin em desfile militar na China

28.08.25 20h13

Lula diz apoiar autonomia integral do Panamá sobre canal, alvo de ameaça de Trump

28.08.25 18h38

Governo Trump solicita apoio de base militar perto de Chicago para operações de imigração

28.08.25 17h18

GUERRA

Tropas israelenses realizam invasão perto de Damasco, na Síria

Israel alvejou a área com ataques aéreos, resultando na morte de pelo menos seis soldados sírios.

28.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda