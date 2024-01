Mais de 1 milhão de pessoas protestam contra extrema direita na Alemanha, que discute banir partido

Mais de um milhão de pessoas foram às ruas na Alemanha durante três dias seguidos para protestar contra a extrema direta. Uma reunião secreta do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), com neonazistas e empresários, sobre a expulsão em massa de imigrantes causou revolta em moradores do país. Cerca de 35 mil pessoas se reuniram em Frankfurt no sábado, 20. Hannover, Berlim, Munique, Colônia, Dresdeb, Leipsig e Bonn também foram cidades alemãs convocadas ao ato.

“Fora nazistas”, “Nazis, não, obrigado” e “Parece que estamos em 1933, proibição do AfD já!” são apenas uma das diversas frases ditas pelos protestantes. O AfD entrou no Parlamento alemão em 2017, está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais e tem ganhado força no leste do país. A possibilidade do Tribunal Constitucional banir o AfD tem sido discutida por políticos alemães, que planejam apelar ao órgão para a saída do partido.

Os protestos contra o partido iniciaram após informações sobre uma reunião secreta em Potsdam virem à tona no dia 10 de janeiro, divulgadas pela organização de jornalismo investigativo Correctiv. Membros do AfD, neonazistas e empresários estiveram presentes na reunião junto ao austríaco Martin Sellner, pessoa de destaque no movimento identitário nacional. Sellner apoia a “grande substituição”, teoria da conspiração que afirma a existência de um complô de imigrantes não-brancos substitutos da população branca “nativa” da Europa.

René Springer, representante da AfD em Brandemburgo, declarou no X (Twitter): “Vamos devolver os estrangeiros à sua terra natal. É uma promessa. Para mais segurança, mais justiça e para preservar a nossa identidade. Para a Alemanha.” A vice-líder do AfD, Alice Widel, falou que apenas aqueles que possuem cidadania alemã são parte do 'seu' povo. “Exatamente por isso que o passaporte alemão não deveria ser açoitado por qualquer pessoa”, apontou.

Políticos alemães, ministros da coalizão centro-esquerda e chanceler Olaf Scholz estiveram presentes nos protestos. Para o vice-ministro de Relações Exteriores Robert Habeck a eliminação do AfD poderia causar danos maiores e retroalimentar a fúria dos eleitores, fazendo-os dar novas vestes às ideias.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)