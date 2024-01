Moradores da Rua Nova, no Telégrafo fecham via em protesto contra lixo e entulho

Na manhã desta terça-feira (2), moradores da Rua Nova, no Bairro do Telégrafo, em Belém, fecharam a rua em protesto contra o acúmulo de lixo no local. A população fez a queima de pneus e pedaços de paus, interditando a via em um trecho que fica próximo ao Canal do Galo. Segundo os participantes do ato, não está ocorrendo o recolhimento regular do lixo na área, que está se tornando um ponto para o descarte irregular dos resíduos domésticos e entulhos.

Segundo o economista Rubens Santos, 75 anos, morador na área, o problema do acúmulo de lixo no local tem se estendido por vários meses. Ele afirma que os caminhões de lixo vão até a via, mas não estariam recolhendo tudo.

“A prefeitura não tem limpado o lixo. Aconteceu deles [caminhão de lixo] terem parado o carro ali e um dos rapazes disse que não estão pagando a empresa. Ele disse que estão sem receber salário. Aí o lixo fica aqui e provoca rato, mosca. Tem gente que aqui fala e a mosca entra na boca da pessoa. Aí fecharam a outra rua com lixo e a gente fez esse protesto aqui. Esse lixo tá há uns 10 dias aqui. Esse lixo não é só daqui, as pessoas vêm de todos os lugares e jogam aí”, disse Rubens Santos.

