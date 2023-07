Homem é espancado após fazer saudação nazista em show da banda Sepultura; vídeo

Durante um show da banda Sepultura, em Fortaleza, Ceará, no dia 8 de julho, um incidente envolvendo um homem veio à tona. Testemunhas relataram que ele teria feito uma saudação nazista e praticado racismo durante a apresentação.

As imagens capturadas durante o evento viralizaram rapidamente pela internet no último fim de semana, mostrando o suposto autor do ato nazista sendo agredido por outros espectadores presentes no festival Metal Weekend.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará, considerado uma ocorrência de lesão corporal, além dos crimes de racismo e apologia ao nazismo.

Segundo relatos, o suspeito teria realizado gestos nazistas, proferido gritos de "Heil Hitler" e feito comentários discriminatórios contra a banda de rock que tem um vocalista negro, o americano Derrick Green.

Uma testemunha não identificada alegou que o homem estava envolvido em atos de violência, iniciando brigas sem motivo aparente. De acordo com ela, os seguranças presentes no local tentaram intervir e retirar o indivíduo, porém, ele acabou sendo agredido por outras pessoas e saiu do local "quase morto".

As circunstâncias exatas que levaram à agressão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades para responsabilizar os envolvidos de acordo com a legislação.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)