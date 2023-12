Brasileiro é encontrado morto em lago na Alemanha; família pede ajuda para trazer corpo

O corpo de um brasileiro de 37 anos, natural de Varginha, Minas Gerais, foi encontrado morto em um lago na cidade de Fulda, na Alemanha, no dia 24 de novembro. A família do homem, identificado como Alexandre Luiz Toledo de Oliveira, está pedindo doações para arrecadar R$ 80 mil e bancar os custos com o translado do corpo até o Brasil.

Ainda não há informações sobre a causa da morte de Alexandre. A polícia alemã investiga o caso.

Alexandre, conhecido com Xandy, saiu do Brasil em 2019 e decidiu morar na Alemanha. Ele trabalhava como pizzaiolo e era pai de duas crianças, de 9 e 10 anos. Os familiares souberam da morte através de uma ligação do chefe da pizzaria em que Alexandre trabalhava.

Para trazer o corpo de Alexandre para o Brasil, os familiares precisam arcar com os custos do transporte, do caixão e da documentação. A estimativa é de que os gastos cheguem a R$ 80 mil. A família criou uma vaquinha online para arrecadar fundos.

O corpo de Alexandre foi liberado do IML de Fulda, na última quarta-feira (29). A causa da morte ainda não foi informada. Já o atestado de óbito deve ser liberado até esta sexta (1º). O documento será traduzido e entregue à família para dar início ao processo burocrático.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)