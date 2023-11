Brasileira de 28 anos é assassinada nos EUA; namorado é o principal suspeito

A brasileira Kethlen de Paula Alves, de 28 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (29), em Marlborough, Massachusetts, nos Estados Unidos. A suspeita é que o namorado da jovem, Marlon Costa, tenha cometido o crime. O homem também era brasileiro e cometeu suicídio depois do crime, de acordo com informações da polícia.

Segundo a polícia local, a brasileira foi mantida refém em casa pelo namorado. Ao chegar no local, os agentes arrombaram a porta e encontraram os dois sem vida. Kethlen era de Governador Valadares, e Marcos, o namorado, era natural de Ipatinga, ambas cidades de Minas Gerais. A polícia informou também que a mãe da jovem foi até o local do crime fazer o reconhecimento do corpo.

De acordo com informações divulgadas por uma rádio local, a suspeita é de que o casal havia terminado o relacionamento recentemente, mas Marlon não aceitava o fim da relação. Vizinhos relataram que Kethlen vivia em um quarto alugado e que o namorado teria chegado à casa da jovem logo pela manhã. Os dois teriam iniciado uma discussão e ela então começou a gritar por socorro. Em seguida, ainda conforme o relato dos vizinhos, foram ouvidos disparos de arma de fogo.