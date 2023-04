Durante tempestade, teto de teatro desaba e banda brasileira estava no local; vídeo

Uma pessoa morreu e 28 ficaram feridas depois que o teto de um teatro desabou em Illinois, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (31). No local havia um festival de death metal. Uma banda brasileira, chamada Crypta, era uma das atrações.

Ao menos 260 pessoas estavam no famoso teatro da cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiro local. Há informações de que chovia muito no momento do desabamento.

Pelas redes sociais, a banda tranquilizou o público. “Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!”, diz a legenda.

Os Estados Unidos enfrenta uma sequência de tempestades e tornados, desde o dia 25 de março. Ao menos 18 pessoas já morreram e milhares estão desalojadas.