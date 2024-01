Familiares de reféns do grupo terrorista Hamas invadem sessão do Parlamento de Israel; assista

Uma sessão do Comitê de Finanças do Parlamento de Israel foi invadida por manifestantes que cobram dos legisladores medidas para libertar os reféns mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza, desde 7 de outubro do ano passado. O protesto dos familiares dos prisioneiros ocorreu nesta segunda-feira (22).

Familiares e manifestantes já havia protestado, um dia antes, no domingo (21), em frente à casa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, exigindo que o governo chegasse a um acordo para garantir o retorno dos reféns.

A guerra entre Israel e Hamas foi desencadeada pelo ataque de membros do grupo terrorista em território israelense no dia 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1,2 mil pessoas, segundo o governo de Israel. Cerca de 240 pessoas foram levadas como reféns pelo Hamas. Após acordo, aproximadamente 100 foram liberados, o grupo terrorista ainda tem cerca de 130 reféns sob seu domínio.

Netanyahu afirma não aceitar as condições impostas pelo Hamas para encerrar a guerra e libertar os reféns. Segundo ele, o grupo terrorista exigiu o fim da guerra, a retirada das nossas forças da Faixa de Gaza, a libertação dos assassinos e violadores de Nukhba [forças especiais de braço militar do Hamas] e a manutenção do Hamas. “Se concordássemos com isto, os nossos soldados teriam caído em vão”, disse o primeiro-ministro de Israel.