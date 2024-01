Enquanto aguarda anúncio do Hamas sobre reféns, Israel ataca alvos em Gaza

Antes do esperado anúncio do Hamas sobre o destino de três israelenses mantidos como reféns, mostrados em um vídeo no fim de semana, as forças israelenses bombardearam alvos no Sul, Norte e centro de Gaza nesta segunda-feira (15). No total, 12 palestinos foram mortos e outros ficaram feridos em um ataque aéreo durante a noite em uma casa na Cidade de Gaza, ao norte, segundo autoridades de saúde.

Afiliada ao Hamas, a Agência de Imprensa Palestina Safa relatou confrontos ferozes entre os militantes do Hamas e as forças israelenses em Khan Younis. Barragens de tanques israelenses também foram relatadas perto dos campos de refugiados de Al-Bureij e Al-Maghazi, na região central de Gaza, e nuvens de fumaça subiam sobre a cidade do Sul, bombardeada por tanques israelenses.

A jornalista local Doaa El-Baz mostrou imagens do que antes era a rua onde morava, no campo de refugiados de Al-Nusseirat. "Todo esse bairro está destruído. Nem uma única casa foi poupada", disse. "Eles mataram todos os nossos sonhos aqui. A casa onde cresci e passei toda a minha infância", afirmou Baz, com a voz trêmula.

As Forças Armadas israelenses informaram, em comunicado, ter matado dois combatentes palestinos em um ataque aéreo contra seu veículo, que transportava armas em Khan Younis, além de ter invadido um centro de comando do Hamas na cidade e atingido dois esconderijos de armas.

Reféns aguardam posição do Hamas

No último domingo (14), o grupo terrorista Hamas publicou um vídeo mostrando três reféns que supostamente mantém em Gaza. Nas imagens de 37 segundos, eles pedem para que o governo de Israel pare com os ataques, medida que, segundo os sequestrados, poderia garantir a libertação deles.

Não há uma data no vídeo, mas os reféns que aparecem são Noa Argamani, de 26 anos, Yossi Sharabi, de 53 anos, e Itai Svirsky, de 38 anos. A gravação termina com a informação de que o Hamas informará o destino dos reféns nesta segunda-feira (15). Até a publicação desta reportagem, no entanto, nada foi informado.

Os três reféns estão entre os cerca de 240 apreendidos por militantes islâmicos do Hamas durante o ataque ao Sul de Israel em 7 de outubro. O confronto provocou uma operação aérea e terrestre das forças israelenses que, nos 100 dias seguintes, transformou grande parte de Gaza em um deserto e matou, segundo as autoridades de saúde, cerca de 24.100 pessoas e feriu quase 61 mil.

As agências das Nações Unidas renovaram hoje o apelo por um cessar-fogo humanitário em Gaza. "Precisamos de acesso desimpedido e seguro para entregar ajuda e um cessar-fogo humanitário para evitar mais mortes e sofrimento", disse o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.