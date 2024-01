R70: 'Se aceitarmos isto, nossos soldados terão caído em vão', diz Benjamin Netanyahu

Evolução das flores

Com a queda do número de abelhas e outros insetos, os amores-perfeitos estão fertilizando suas próprias sementes.

Infecção pelo HPV

No Brasil, meninos de até 14 anos são os que menos se vacinam contra o papilomavírus humano, causador de alguns cânceres.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

“Se aceitarmos isto, nossos soldados terão caído em vão.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, reagindo, ontem, à proposta do Hamas para pôr fim à guerra. “Em troca da libertação dos nossos reféns, o Hamas exige a retirada das nossas forças de Gaza, a libertação de todos os assassinos”, disse.

CÂMERAS

CORPO

O Pará é um dos dez estados brasileiros que já utilizam câmeras corporais nas ações policiais, assunto que foi destaque em reportagem do fim de semana no jornal Folha de São Paulo. Esse tipo de câmera é uma realidade que chegou para ficar na atuação do Sistema de Segurança Pública, principalmente em grandes eventos.

ROTINA

No Pará, mais de 200 policiais já utilizam as chamadas body cam na rotina de trabalho. O equipamento está sendo utilizado, inicialmente, nas ações executadas pelos policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão Águia (motopatrulhamento) e do Batalhão de Polícia Turística, ligados ao Comando de Policiamento da Capital I (CPC I). Já os Comandos de Policiamento da Capital II (CPC II) e da Região Metropolitana (CPRM) estão em fase final de implementação das câmeras.

PÂNICO

As imagens captadas ficam armazenadas na própria câmera, que possui ainda um botão de pânico, que pode ser utilizado pelo policial em casos de alguma ocorrência específica, tendo seu áudio captado e sua localização identificada em tempo real. As imagens são registradas e armazenadas por meio de um software de gerenciamento localizado no Centro Integrado de Operações (Ciop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), de onde podem ser acessadas e de onde as câmeras também podem ser espelhadas.

LÍNGUAS

INDÍGENAS

O Museu Paraense Emílio Goeldi se prepara para abrir as portas aos seus visitantes da nova exposição, “Nhe’e Porã: Memória e Transformação”. Trata-se de uma parceria do Instituto Cultural Vale com o Museu da Língua Portuguesa, de São Paulo.

CURADORIA

A mostra, com curadoria da artista indígena Daiara Tukano, comemora a Década Internacional das Línguas Indígenas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (2022-2032). A itinerância faz parte do movimento de ampliação de acesso e descentralização dos bens culturais brasileiros promovido e articulado pelo Instituto, reforçando o compromisso com a valorização da arte no Pará e na Amazônia. A exposição poderá ser conferida no Museu Goeldi de 6 de fevereiro a 28 de julho.

BIENAL

Belém é a primeira cidade a receber a itinerância da exposição e contará com uma novidade importante: o Manto Tupinambá, de Glicéria Tupinambá, que vai compor a exposição e segue direto para o pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza, na Itália. A exposição “Nhe’e Porã: Memória e Transformação” tem ainda a correalização do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, cooperação da Unesco e parceria do Instituto Socioambiental, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP) e do Museu do Índio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

PROGRAMA

FORMAÇÃO

A comunidade do hip-hop espera com ansiedade a implementação do Programa Estadual de Formação de Campeões do Breaking para as Olimpíadas da França, em 2024, e dos jogos olímpicos seguintes.

LEI

O programa foi instituído pela Lei 9.762, promulgada em 22 de dezembro de 2022 pelo governador Helder Barbalho, a partir de projeto de lei do hoje deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA). O parlamentar, aliás, já fez a adequação da proposição em nível nacional, e o projeto já tramita desde o ano passado na Câmara dos Deputados.

RETORNO

LEGISLATIVO

Com calendário adiantado em relação ao legislativo estadual, a Câmara Municipal de Ananindeua retoma hoje os trabalhos legislativos deste ano. Como a reforma do prédio, que já dura dois anos, ainda não foi concluída, a sessão solene de abertura será na Associação Empresarial de Ananindeua (Acia). A solenidade terá a leitura da mensagem do prefeito Daniel Santos (MDB), que deve apresentar um balanço das ações realizadas ao longo dos últimos três anos de sua gestão.

Em Poucas Linhas

► A reclamação é geral entre trabalhadores da Feira do Artesanato de Ananindeua, na Cidade Nova VII, que teve a primeira etapa com 32 lugares inaugurada em setembro do ano passado, mas sem oferecer boas condições de conforto aos profissionais que tentam comercializar seus itens. No calor, o ambiente fica praticamente insuportável para visitantes e vendedores. Já nesse período de chuva, viu-se que a estrutura não dispõe de proteção adequada. O resultado são as barracas às moscas, sem os clientes, que raramente chegam.

► O padre Leonardo Monteiro toma posse como assessor de comunicação da Arquidiocese de Belém na próxima quarta-feira, 24, dia em que a Igreja celebra São Francisco de Sales, o patrono dos jornalistas e comunicadores católicos. A posse será celebrada com missa no Santuário de Fátima, às 18h30, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

► O evento “Ciclo de Conferências das Mercês”, voltado para discutir diferentes saberes – como o teológico, o filosófico, o arquitetônico, o político, o literário e o musical – terá seu segundo ciclo de palestras nos meses de março, abril e maio deste ano. O evento é organizado e apoiado pela Reitoria das Mercês, e as conferências são realizadas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP).

► O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, abriu as portas no sábado, 20, para a temporada de jogos 2024 do Campeonato Paraense de Futebol, com o jogo entre Paysandu e o Santa Rosa, time de Icoaraci. Na ocasião, a Segup lançou a campanha de combate ao crime de importunação sexual nos estádios de Belém, no Parazão. No estádio Mangueirão, além da equipe de ação educativa, estarão agentes aptos para atuar repressivamente em situações de flagrante no local, com apoio das viaturas rosas, usadas no Programa Pró-Mulher Pará. Denúncias do cometimento do crime podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181) e pelo Whatsapp (91) 98115-9181.