Lula faz reunião emergencial sobre Venezuela e convoca novo encontro ainda neste sábado (3)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou neste sábado, dia 3, por videoconferência uma reunião emergencial sobre os ataques dos Estados Unidos e a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele convocou nova reunião de governo para o fim da tarde, com objetivo de se atualizar sobre a situação.

Segundo o Itamaraty, participaram o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Itamaraty disse que Lula repetiu aos presentes o teor de uma publicação nas redes sociais, na qual condenou o ataque inédito promovido pelo governo Donald Trump, e a captura de Maduro e sua mulher, Cilia Flores.

Conforme o governo brasileiro, Múcio relatou que não há no momento "movimentação anormal" na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima. O fluxo vem sendo monitorado por autoridades locais, em contato com o governo do Estado de Roraima.

O chanceler Mauro Vieira fez um relato sobre conversas com ministros de outros países a respeito do ataque. A chancelaria informou que não há relatos de que brasileiros tenham sido vítimas da operação. A Embaixada do Brasil em Caracas acompanha a situação interna no país vizinho.