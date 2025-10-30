Lucro da Meta cai no 3º trimestre de 2025 e representa tombo de 83% em relação a 2024

O lucro da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, caiu no terceiro trimestre desse ano, conforme resultados financeiros divulgados nessa quarta-feira (29). Em relação a 2024, o tombo é de 83%. A organização é responsável pelas plataformas de redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads.

A empresa reportou o lucro líquido de US$ 2,71 bilhões, cerca de R$ 14,4 bilhões entre julho e setembro de 2025. Comparado ao ano passado, o lucro por ação teve queda de US$ 6,03 para US$ 1,05. Entretanto, o balanço financeiro aponta o aumento anual de 26% com as receitas da Meta, que alcançaram US$ 51,24 bilhões no mesmo período.

A queda no lucro é associada a um encargo único e não monetário de Imposto de Renda, com valor de US$ 15,93 bilhões. “Esperamos uma redução significativa nos pagamentos de Imposto de Renda federal, em dinheiro, nos EUA para o restante de 2025 e nos anos futuros, devido à implementação da Lei One Big Beautiful Bill. No entanto, essa implementação também levou ao reconhecimento de uma provisão de avaliação sobre nossos ativos fiscais diferidos federais nos EUA, refletindo o impacto do Imposto Mínimo Alternativo Corporativo dos EUA”, disse a empresa.