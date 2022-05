Loteria dos Estados Unidos pode pagar mais de R$750 milhões; brasileiros podem comprar bilhetes

As loterias dos Estados Unidos são conhecidas mundialmente pelos seus prêmios exorbitantes. A Mega Millions é uma dessas loterias famosas do país, mas que tem um detalhe diferente: pode ser jogada por pessoas que não estão nos Estados Unidos. Essa semana, a Mega Millions irá sortear um prêmio de 157 milhões de dólares, mais de 756 milhões de reais. As informações são do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

O sorteio ocorrerá na próxima sexta-feira, 27 de maio, e os brasileiros podem tentar tirar a sorte grande. Para participar do sorteio realizado pela Mega Millions, basta comprar um bilhete por meio de sites como o The Lotter.

Como funcionam os sites de compra de bilhetes como o The Lotter?

As regras dos Estados Unidos permitem que cidadãos de outras partes do mundo possam comprar bilhetes de loterias do país. Entretanto, o bilhete não pode deixar o território estadunidense. A The Lotter oferece um serviço em que agentes locais, nos Estados Unidos, compram o bilhete do usuário online e enviam uma cópia digitalizada para a conta do comprador.

Os bilhetes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e a cópia digitalizada na conta do cliente serve como prova da propriedade. A empresa já pagou mais de 105 milhões de dólares para cerca de 7 milhões de compradores ao redor do mundo. Entre os casos, se destaca o de uma aposentada no Panamá, que ganhou 30 milhões de dólares em uma loteria da Flórida.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)