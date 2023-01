Livro de Harry é obra de não ficção vendida mais rapidamente na história do Reino Unido, diz editora

O livro de memórias "Spare" que em português pode ser traduzido como "O que Sobra", do príncipe britânico Harry, é a obra de não ficção vendida mais rapidamente na história do Reino Unido, disse a editora do livro nesta terça-feira (10). Até o momento já foram vendidas 400 mil cópias nos formatos de capa dura, ebook e áudio. As informações são do G1 Nacional.

A edição em espanhol da obra foi colocada à venda antes do planejado por engano e oficialmente disponibilizado nesta terça-feira (10), com leitores ansiosos indo às livrarias para obter sua cópia de um livro que contém revelações íntimas sobre a família real britânica.

"Sempre soubemos que este livro iria voar, mas está superando até mesmo nossas expectativas mais otimistas", disse Larry Finlay, diretor administrativo da Transworld Penguin Random House, através de um comunicado.

"Até onde sabemos, os únicos livros que venderam mais no primeiro dia são aqueles estrelados pelo outro Harry (Potter)", disse Finlay, fazendo referência aos livros da saga infanto-juvenil da autora J.K. Rowling.

O livro do príncipe se tornou desejo de consumo em todo o mundo por conta das revelações sobre as acusações de Harry sobre seu pai, o rei Charles, a madrasta Camilla e o irmão mais velho, o príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).