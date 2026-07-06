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Kremlin diz que Putin e Trump concordaram em manter contatos 'em um futuro próximo'

A declaração foi feita após relatos da imprensa de que os dois líderes voltariam a se falar por telefone

Estadão Conteúdo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em manter novos contatos "em um futuro próximo", afirmou nesta segunda-feira (6) o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A declaração foi feita após relatos da imprensa de que os dois líderes voltariam a se falar por telefone depois de Trump se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, à margem da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Sim, de fato, o presidente Putin e o presidente Trump entendem que seus contatos continuarão em um futuro próximo", disse Peskov a jornalistas, segundo informações divulgadas via Telegram pelo pool de imprensa do Kremlin, organizado pela agência russa Ria Novosti.

O porta-voz também saiu em defesa da postura de Trump em relação à guerra na Ucrânia e negou que o presidente americano mude frequentemente de posição sobre o conflito. Segundo Peskov, "o presidente Trump tem uma posição bastante consistente, e as especulações de que ele supostamente muda seu ponto de vista como um cata-vento, é claro, não correspondem à realidade".

Ainda de acordo com o representante do Kremlin, Trump "é consistente, está convicto de sua compreensão do que está acontecendo e, o mais importante, está aberto a ouvir de Putin as informações que lhe são transmitidas". Peskov afirmou que essa disposição para o diálogo contribui para a continuidade dos contatos entre os dois presidentes.

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