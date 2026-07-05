Hidroavião faz pouso forçado no East River, em Nova York

Um hidroavião com capacidade para 10 passageiros fez um pouso forçado no East River, em Nova York (EUA), neste domingo, 5. Segundo as autoridades, ninguém ficou gravemente ferido. Ao The New York Times, a Administração Federal de Aviação (FAA), que investiga o acidente, informou que o avião fez um pouso brusco e uma peça que ligava a asa à fuselagem se rompeu. Em seguida, o modelo começou se inclinar.

O piloto então transmitiu o chamado de emergência e os instrumentos do avião, um Kodiak 100, emitiram alertas sonoros. Em poucos minutos, embarcações do Corpo de Bombeiros e da polícia chegaram para auxiliar passageiros e tripulantes.

Seis pessoas ocupavam o hidroavião, incluindo uma mulher de 75 anos e sua neta de 16, que filmou a queda usando o celular. "Eu queria que ela tivesse uma experiência diferente, mas essa experiência foi muito ruim", disse a idosa ao NYT. "Graças a Deus estamos vivas."

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.