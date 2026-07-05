Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 3.342

Os terremotos que abalaram a Venezuela em 24 de junho provocaram a morte de pelo menos 3.342 pessoas, informou o governo venezuelano neste domingo, 5. Segundo os números oficiais, o duplo terremoto que mergulhou o País no luto também deixou 16.740 feridos.

O balanço anterior, de sábado, 4, indicava 2.954 mortos e 16.592 feridos, especialmente em La Guaira, Estado vizinho a Caracas que foi devastado pelos tremores.

Corpos enterrados sem identificação

Mais de 150 corpos de vítimas dos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 foram enterrados sem identificação, constataram jornalistas da AFP.

Em uma área afastada do cemitério La Esperanza, em La Guaira, coveiros começaram a cavar valas individuais no dia seguinte aos tremores, disse à agência Eli Zavala, morador da região que participa dos trabalhos.

Cada enterro é marcado por um pequeno buquê de flores aos pés de uma austera cruz branca, com uma placa com a inscrição "Identificação especial" e a data do falecimento, 24 de junho de 2026.