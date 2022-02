Kiev aciona sirene de emergência e população busca refúgio em bunkers; vídeo

A prefeitura de Kiev, na madrugada desta quinta-feira (24), acionou a sirene de emergência após invasão russa, na Ucrânia. Sem poder sair pelo espaço aéreo e pelos congestionamentos no espaço terrestre, a população seguiu orientação de ficar em casa ou ir para as estações de metrô, que funcionam como bunkers (local adaptado para impactos ambientais e militares).

As chamadas estações-bunkers foram construídas pela extinta União Soviética, no período da Guerra Fria. Na época, a Ucrânia era uma das repúblicas socialistas. Famílias inteiras se abrigaram nesses espaços, com comidas e malas de roupas. Assista ao vídeo:





Além das condições climáticas desfavoráveis, abaixo de 10º C, o momento foi de correria e apreensão.