Rússia x Ucrânia: Zelensky confirma 137 mortes; 316 pessoas estão feridas

A Ucrânia divulgou, na noite desta quinta-feira (24), informações oficiais sobre quantidade pessoas mortas e feridas, no primeiro dia de ataques da Rússia em várias partes do país. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, há confirmado, pelo menos, 137 mortes de cidadãos e outras 316 pessoas estão feridas.

Os ataques iniciaram na madrugada de hoje (levando em consideração o horário no Brasil). O presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a invasão do que intitulou de ‘operação militar especial’. Já o governo ucraniano afirmou que a operação é uma ‘invasão total'. Centenas de ucrânianos tentam sair do país.

Só na região de Odessa, 18 pessoas morreram após bombardeio contra uma base militar. Desse total, oito homens e dez mulheres. Socorristas trabalham nos locais onde os ataques aconteceram a procura de vítimas nos escombros.



A Rússia conta com mais 150 mil soldados, além de um forte poder bélico, com tanques e mísseis posicionados ao longo da fronteira ucraniana. De acordo com agências internacionais, a Rússia dominou, parcialmente, o espaço aéreo.

De acordo com UOL, a plataforma, Safe Airspace, aumentou o nível de risco para ‘não voar’. Todos os voos internacionais devem pousar em outros países por risco de abate não intencional ou um ataque cibernético contra o controle de tráfego aéreo.