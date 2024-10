Kamala Harris e Trump empatam, com 48% das intenções de voto, em pesquisa Siena/NYT

A vice-presidente dos EUA, a democrata Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump estão empatados na preferência do eleitorado americano na disputa pela Casa Branca, com 48% das intenções de voto cada, segundo pesquisa final do Siena College Research Institute em parceria com o The New York Times. Detalhamento da pesquisa aponta que Trump lidera entre eleitores brancos e do sexo masculino das regiões Sul e Centro-Oeste. Harris, por sua vez, está na liderança entre eleitores do sexo feminino e não brancos das regiões Nordeste e Oeste.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp