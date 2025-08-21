Jovem que planejava mortes inspiradas na série ‘Dexter’ escapa de pena grave

O jovem Jacob Power, de 22 anos, foi acusado de planejar assassinatos inspirados na série americana “Dexter”, que narra a trama criminosa de um assassino em série dos Estados Unidos. Os planos de Jacob foram descobertos em fevereiro deste ano após os policiais encontrarem facas, algemas, sacos para cadáveres e lonas plásticas, na vila de Hamstead Marshall da Inglaterra.

Além destas provas criminais, a Polícia também descobriu um caderno com o título “Lista de Mortes” rabiscado na capa, duas covas, um local que ele normalmente chamava de “sala da morte” e algumas frases suspeitas em um caderno de anotações. “Quero ser um assassino em série. Preciso ter certeza de que está sendo feito corretamente para poder fazer isso de novo e de novo”, escreveu.

Mas, apesar de inúmeras provas contra Jacob Power, o jovem conseguiu ser inocentado da acusação mais grave de arrombamento qualificado pelo júri de Reading, pois relatou publicamente que “isso tudo não passava de uma fantasia”. Porém, o jovem ainda vai responder por outros crimes que ele cometeu e que foram admitidos, como invasão, danos materiais e posse de maconha.

VEJA MAIS

Planejamento dos Assassinatos

Com base nas investigações, a Polícia desvendou ainda que o jovem já havia escolhido o primeiro alvo, tratava-se de uma família residente em um pub local. O suposto assassino chegou a invadir o espaço com faca e roupas escuras três vezes em novembro do ano passado, mas não conseguiu concluir o seu objetivo porque o estabelecimento estava vazio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)