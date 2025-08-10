Homem é assassinado com vários tiros em Marabá

Um homem identificado como Erasmo Francisco Soares foi assassinado com vários tiros na noite do último sábado (9), na rua Carajás, localizada no Bairro Araguaia, em Marabá. Nenhum suspeito foi preso pelo crime até o momento.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 19h40. Os policiais confirmaram que a vítima havia sido atingida por múltiplos disparos de arma de fogo.

Equipes da perícia científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de análise da cena do crime e remoção do corpo para necropsia.

A investigação está sendo conduzida pelo delegado Leandro Benício. Ele já iniciou as diligências para apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do homicídio.