Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo dos Santos, 29 anos, foi assassinado a facadas na terça-feira (19/8), às 22h30, na Rua João Anastácio de Queiroz, em Marabá, sudeste do Pará. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima corria antes do ataque fatal.

As imagens de vigilância mostram Dorival usando camiseta vermelha enquanto fugia pela via. Um veículo preto o perseguia e estacionou próximo ao local do crime. Três pessoas saíram do carro, mas a gravação não registra o momento da agressão.

Equipes da Seccional Urbana e da Delegacia de Homicídios fizeram os primeiros levantamentos após o homicídio. A Polícia Civil (PC) foi contatada para esclarecimentos sobre o caso, mas não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Antecedentes

Segundo informações do Correio de Carajás, Dorival tinha sido indiciado recentemente pela PC por roubo. Ele foi preso em flagrante duas vezes no ano passado por furto em Itupiranga, sua cidade natal. Em uma dessas ocorrências, teria subtraído uma motosserra. As audiências referentes a essas acusações estavam agendadas para o próximo mês e para fevereiro de 2026. O histórico criminal da vítima também incluía processos por posse de drogas para consumo pessoal e por ameaça em Itupiranga.

A autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo homicídio.