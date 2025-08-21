Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio (à esquerda) e ela correndo antes de ser morta (à direita). (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Dorival Bertozo dos Santos, 29 anos, foi assassinado a facadas na terça-feira (19/8), às 22h30, na Rua João Anastácio de Queiroz, em Marabá, sudeste do Pará. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima corria antes do ataque fatal.

VEJA MAIS

image Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas em Marabá
O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca

image Homem é morto a pauladas e facadas em Ulianópolis; dois suspeitos são presos
O caso foi registrado na Vila Areia Branca, zona rural do município

As imagens de vigilância mostram Dorival usando camiseta vermelha enquanto fugia pela via. Um veículo preto o perseguia e estacionou próximo ao local do crime. Três pessoas saíram do carro, mas a gravação não registra o momento da agressão.

Equipes da Seccional Urbana e da Delegacia de Homicídios fizeram os primeiros levantamentos após o homicídio. A Polícia Civil (PC) foi contatada para esclarecimentos sobre o caso, mas não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Antecedentes

Segundo informações do Correio de Carajás, Dorival tinha sido indiciado recentemente pela PC por roubo. Ele foi preso em flagrante duas vezes no ano passado por furto em Itupiranga, sua cidade natal. Em uma dessas ocorrências, teria subtraído uma motosserra. As audiências referentes a essas acusações estavam agendadas para o próximo mês e para fevereiro de 2026. O histórico criminal da vítima também incluía processos por posse de drogas para consumo pessoal e por ameaça em Itupiranga.

A autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo homicídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

câmera

homem correndo

antes de ser morto

facadas

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por suspeita de tentar matar cunhado a golpes de enxada, em Belterra

A Polícia Militar disse que houve um desentendimento entre o suspeito e a vítima

21.08.25 10h47

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

INVESTIGAÇÃO

Veículo usado no homicídio de jovem na Pedreira é apreendido pela polícia em Belém

As investigações são conduzidas pela Seccional da Pedreira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

19.08.25 21h56

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda