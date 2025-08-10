Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas em Marabá

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros e facadas na madrugada deste domingo (10), na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca, na região do Rio Preto, a cerca de 190 km da sede municipal. As vítimas são Claudêvan Carvalho Sousa e Carlos Eduardo Sousa de Almeida, de 22 anos. Um deles também foi degolado.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do duplo homicídio. Conforme as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e constatou que os dois jovens apresentavam várias lesões de facadas e perfurações de tiros pelo corpo. Um dos rapazes, não especificado, apresentava um corte profundo na região da garganta. Até o momento, não há relatos sobre a autoria do crime.

De acordo com o portal Debate Carajás, os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passarão por perícia para esclarecer mais detalhes sobre as causas da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que busca identificar a motivação e os responsáveis pelo crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

duplo homicídio em marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto com golpe de facão no pescoço em Viseu

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), na Vila Fernandes Belo

10.08.25 17h38

INVESTIGAÇÃO

Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas em Marabá

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca

10.08.25 16h12

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

POLÍCIA

Homem é assassinado com vários tiros em Marabá

Vítima identificada como Erasmo Francisco Soares morreu na noite de sábado (09)

10.08.25 13h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Concessionária de carros é assaltada na rua dos Munudurucus, em Belém

Assalto ocorreu na manhã deste sábado (09), véspera do Dia dos Pais

10.08.25 9h34

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

FLAGRANTE

Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em Belém

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado à Seccional de São Brás e autuado por furto

09.08.25 18h55

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda