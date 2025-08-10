Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas em Marabá

Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros e facadas na madrugada deste domingo (10), na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca, na região do Rio Preto, a cerca de 190 km da sede municipal. As vítimas são Claudêvan Carvalho Sousa e Carlos Eduardo Sousa de Almeida, de 22 anos. Um deles também foi degolado.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do duplo homicídio. Conforme as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e constatou que os dois jovens apresentavam várias lesões de facadas e perfurações de tiros pelo corpo. Um dos rapazes, não especificado, apresentava um corte profundo na região da garganta. Até o momento, não há relatos sobre a autoria do crime.

De acordo com o portal Debate Carajás, os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passarão por perícia para esclarecer mais detalhes sobre as causas da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que busca identificar a motivação e os responsáveis pelo crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.