Homem é morto a pauladas e facadas em Ulianópolis; dois suspeitos são presos

Um homem de 58 anos, que não teve identidade revelada, foi morto com golpes de faca e pauladas em Ulianópolis, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (16), na Vila Areia Branca, zona rural do município. Duas suspeitas foram detidas após o óbito da vítima ser constatado no hospital. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Ulianópolis”.

Segundo os relatos iniciais, a vítima, identificada pelas iniciais ABL, foi encontrada ferida por golpes de pauladas e objetos cortantes em um imóvel na Rua B. As informações preliminares são de que o homem estava consumindo bebida alcoólica com os dois suspeitos. No entanto, não há detalhes sobre o que teria ocasionado uma discussão e briga entre os envolvidos.

Testemunhas acionaram uma ambulância e o homem foi socorrido ao Hospital Municipal. No entanto, ele não resistiu aos danos e chegou sem vida à unidade. Uma equipe médica acionou a Polícia Militar e relatou o caso. Os agentes realizaram diligências no local para tentar encontrar os autores do crime. Dois homens, de 64 anos e de 54 anos, que estavam embriagados no endereço, foram detidos suspeitos de homicídio.

Objetos com marcas de sangue, como pedaço de madeira, enxada, viga metálica e uma espingarda de fabricação caseira, foram apreendidos. Os suspeitos e o material foram encaminhados à Delegacia de Ulianópolis para os procedimentos cabíveis.