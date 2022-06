Jovem passa 3 meses em coma e quando acorda descobre que o namorado já estava com outra

Uma jovem australiana de 25 anos passou três meses em coma por conta de uma lesão cerebral traumática e quando acordou descobriu que o até então namorado já estava com outra. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Brie Duval disse que tudo foi uma grande surpresa.

“Ainda estou tão incrivelmente magoada pelas ações dele. Não tenho nenhuma razão ou conclusão sobre por que ele fez o que fez. Me sinto tão magoada que não consigo explicar a profundidade da dor que ele me causou. Depois de quatro anos [de relacionamento], fiquei incrivelmente surpresa", contou Brie ao jornal britânico Daily Mail.

"Éramos melhores amigos, por anos. Eu nunca pensei em um milhão de anos que isso aconteceria. Especialmente em um momento tão terrível da minha vida. Eu pensei que ele era minha alma gêmea, mas pensei errado”, desabafou a jovem.

Após acordar do coma, Brie ainda precisou ficar internada durante dois meses devido apresentar amnésia. Ela descobriu que o noivo já tinha uma nova namorada quando teve acesso ao celular, após recuperar a memória. “O único contato que consegui foi da nova namorada dele. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava insegura e fez ele me bloquear em tudo”, lamentou.

Acidente

Brie sofreu uma queda grave e teve traumatismo cranioencefálico (TCE), em agosto de 2021, o que a deixou em coma. Ela caiu de um estacionamento e bateu com a cabeça no chão. Segundo o portal Mirror, havia uma obra em andamento e uma das paredes ainda não havia sido finalizada. Ela foi socorrida de helicóptero e levada ao Hospital da Universidade de Alberta com uma lesão cerebral e fraturas em múltiplas regiões do corpo.

Ela precisou ficar longe da família, que mora na Austrália, durante todo o tratamento devido a interrupção das viagens internacionais por conta dos altos casos de covid-19 na época. Após a flexibilização, ela viajou para encontrar os familiares. Para quitar as despesas hospitalares, ela contou com a ajuda de uma campanha de financiamento coletivo online, que foi criada três dias depois que sofreu o acidente. Foi arrecadado um total de R$ 160 mil.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)