Adolescente de 14 anos vai parar no hospital após inserir bola de golfe no ânus

Um adolescente de 14 anos precisou de atentimento médico depois de ficar com uma bola de golfe presa no ânus, na Austrália. O garoto inseriu o objeto sozinho no corpo e não conseguiu retirá-lo. Ele então contou à mãe, que o levou até a emergência do Royal Adelaide Hospital.

A história veiculada pelo Daily Mail diz que a radiografia mostrou o objeto alojado no cólon do menino, mas sem provocar dor. Os médicos precisaram usar um total de seis ferramentas diferentes para retirar a bola de golfe do intestino do adolescente, incluindo uma ventosa, uma rede médica, uma pinça de quatro pinos e um cateter de balão.

Depois de duas horas sem sucesso no procedimento, os médicos decidiram esperar que objeto saísse de forma espontânea. No entanto, os novos exames de raio-X feitos no dia seguinte, mostraram que a bola seguia presa no mesmo local.

A família resistiu a novas tentativas intrusivas, e os médicos então passaram a administrar grandes quantidades de laxantes no menino. Só depois de receber 1 litro da medicação foi que o paciente conseguiu botar a bola de golfe para fora.

O jovem recebeu alta no mesmo dia, depois de apresentar melhora no quadro clínico e também não ter sido constatada nenhuma lesão no cólon.