Fetiche? Cosplay? Jovem ganha dinheiro interpretando 'homens dos sonhos' de mulheres em encontros

Uma jovem de 18 anos encontrou um jeito incomum de ganhar dinheiro em Xangai, na China. Xu Yunting se viu faturando ao se vestir como o personagem de um videogame e levando fãs dele para encontros com o que elas acreditam ser “o parceiro ideal”.

A jovem usa lentes de contato, maquiagem e uma peruca laranja para se transformar em Jesse, um dos personagens de Light and Night, um game de romance da multinacional chinesa Tencent.

Conhecida como "cos commissioning" (uma mistura das palavras "cosplay" e "encomenda", em tradução livre), segundo a AFP a tendência vem ganhando cada vez mais popularidade na China, à medida que um número cada vez maior de mulheres jovens usa seu poder de compra para planejar um encontro com o homem dos seus sonhos na vida real. Publicações sobre o assunto vem sendo bastante comentadas em redes sociais e já acumulam milhões de visualizações.

A jovem usa lentes de contato, maquiagem e uma peruca para se transformar no personagem de um game de romance (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

Uma das clientes de Xu Yunting, a profissional de tecnologia da informação Feng Xinyu, pagou cerca de $70 (em torno de R$ 394) por um encontro. Ela explicou à AFP que é uma das pessoas que prefere o mundo dos jogos digitais à vida real. "Não tenho namorado porque homens 3D não me interessam", contou a jovem de 19 anos.

Os jogadores de Light and Night, como Feng Xinyu, criaram laços afetivos fortes com os personagens. Por isso, a jovem quis levar a imersão para o próximo nível, contratando os serviços do 'Jesse de carne e osso', interpretado pela cosplayer profissional.

Nos dates promovidos por Xu, o “casal” se encontra em uma estação de metrô para um passeio romântico de mãos dadas e jantar em um restaurante.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)