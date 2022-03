Jornalista ucraniana confronta primeiro ministro Boris Johnson: ‘você está com medo’; assista

Uma jornalista ucraniana que escapou do seu país pela fronteira com a Polônia confrontou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante uma coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira (1). Daria Kaleniuk acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de não querer defender a Ucrânia por medo de desencadear a III Guerra Mundial, mas enfatizou que a guerra “já começou”. As informações são do portal Metrópoles e Sic Notícias.

Ela ainda citou que os filhos de Vladimir Putin estão na Holanda, enquanto as crianças ucranianas estão morrendo em pleno campo de guerra. “Para Roman Abramovich não há sanções. Ele está em Londres, os filhos dele não estão no meio de bombardeamentos. Os filhos de Putin estão nos Países Baixos, na Alemanha, em mansões. As mansões deles foram repreendidas?”, questionou. “Não vejo isso. Vejo é os meus familiares, os meus colegas, a chorar e a dizer que não têm para onde fugir”, conclui, emocionada. A coletiva de imprensa foi realizada na Polônia.

Boris Johnson, por sua vez, admitiu que, apesar de querer ajudar, não há muito que possa fazer: “Obrigada por vir até aqui hoje, fico feliz que tenha conseguido, mas não há muito o que o governo do Reino Unido possa fazer para ajudar na sua demanda, eu tenho que ser honesto sobre isso”.