​Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, renuncia ao cargo

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, surpreendeu e anunciou sua renúncia do cargo nesta quarta-feira (18/1). Ela pretende deixar o comando do país até 7 de fevereiro, a oito meses das eleições gerais. As informações são do Metrópoles.

Jacinda Ardern afirmou não ter mais energia para trabalhar por mais uma reeleição. Ela é primeira-ministra desde 2017, quando foi eleita aos 37 e se tornou a mulher mais jovem a ser líder de governo. Com postura progressista, foi reeleita com ampla margem em 2020.

Ela fez um discurso emotivo e disse que usou o rece​​sso do verão para refletir se tinha a energia suficiente para continuar no cargo.

“Eu sou humana, políticos são humanos. Damos tudo o que podemos até quando podemos. E então é a hora”, declarou.

Jacinda quer que os neozelandeses acreditem que “é possível ser gentil, mas forte, empático, mas incisivo, otimista, mas focado”. A primeira-ministra foi foco dos holofotes em diferentes momentos de sua gestão, como quando teve um enfrentamento exemplar da pandemia da covid-19.