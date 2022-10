Polêmica na internet envolve resultado da eleição na Nova Zelândia

Um dos primeiros países do exterior a concluir a votação para presidência do Brasil, a Nova Zelândia registrou a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva, com 328 votos, contra 71 para o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Os dados foram divulgados ainda na manhã deste domingo (02).

Contudo, algumas horas antes, uma outra informação chamou a atenção ao circular pelas redes sociais: uma suposta notícia do portal Jovem Pan dizia que o presidente Jair Bolsonaro havia sido reeleito em primeiro turno na Nova Zelândia.

No entanto, veículos nacionais que fazem a checagem de notícias desmentiram a publicação, afirmando se tratar de uma montagem, sem nenhuma notícia correspondente no portal da Jovem Pan. A notícia falsa circulou, também, pelo whatsapp, e dizia que Jair Bolsonaro teria obtido 99% dos votos válidos na Nova Zelândia. A montagem teria sido feita a partir de um outro conteúdo daquele portal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já informou que os dados enviados da Nova Zelândia para o Brasil só começarão a ser computados às 17 horas, quando do encerramento da votação no Brasil.