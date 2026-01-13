Capa Jornal Amazônia
Itamaraty: Governo acompanha com preocupação evolução das manifestações no Irã

Estadão Conteúdo

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta terça-feira, 13, sobre os protestos no Irã nos últimos dias. Disse acompanhar "com preocupação" o caso, mas não mencionou a repressão do governo iraniano e a morte de pessoas que protestavam contra o atual regime.

"O governo brasileiro acompanha, com preocupação, a evolução das manifestações que ocorrem, desde o dia 28 de dezembro, em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas", afirmou o Itamaraty, em nota.

No posicionamento, o ministério disse que "ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir, de maneira soberana, sobre o futuro de seu país, o Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo".

O governo brasileiro não fez nenhum juízo crítico sobre a violência e as mortes registradas no Irã. Segundo a Human Rights Activists News Agency, o número de mortes subiu para pelo menos 2 mil nesta terça, mesmo com iranianos conseguindo fazer ligações telefônicas para o exterior pela primeira vez em dias, após as autoridades terem cortado as comunicações durante a repressão.

O comunicado é encerrado como Itamaraty dizendo que "se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã" por meio da Embaixada do Brasil em Teerã e que "não há registros, até o momento, de nacionais mortos ou feridos".

