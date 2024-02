Israel anuncia libertação de 2 reféns argentinos durante operação em Rafah, no sul de Gaza

Dois reféns argentinos, que haviam sido sequestrados pelo grupo terrorista Hamas no ataque de 7 de outubro do ano passado, foram resgatados pelas Forças de Defesa de Israel durante uma operação na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na madrugada desta segunda-feira (12) - no horário local, noite de domingo (11), no Brasil. "Ambos estão em boas condições médicas e foram transferidos para a realização de exames no hospital Sheba Tel Hashomer (em Israel)", afirmaram as forças israelenses.

VEJA MAIS

Os reféns, que têm 60 e 70 anos, foram identificados como Fernando Simon Marman e Louis Har.

"Durante a sua visita ao Estado de Israel, o Presidente Javier Milei reiterou ao Presidente Isaac Herzog e ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o pedido de libertação de cada um dos reféns argentinos e continua a manter firmemente a sua condenação do terrorismo do Hamas", diz um comunicado da presidência da Argentina, que agradeceu o resgate dos dois cidadãos do país.

Segundo Israel, o Hamas ainda tem sob seu poder 134 reféns levados no ataque de 7 de outubro de 2023 ao território israelense.

Operação em Rafah

Na sexta-feira (9), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou que o Exército preparasse um plano de retirada da população civil de Rafah, cidade localizada na fronteira entre Gaza e o Egito e que é considerada o último refúgio de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Netanyahu alega que a cidade é o último bastião do Hamas e, portanto, o último front de batalha.

De acordo com a agência de notícias Reuters, autoridades locais de Gaza acusaram Israel de atacar um campo de refugiados, deixando mortos. Testemunhas afirmam que aviões, tanques e navios fizeram parte da operação e atingiram duas mesquitas e residências.