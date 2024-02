Brasileira é autorizada a deixar Gaza após dar à luz terceiro filho

A Embaixada do Brasil na Palestina informou que uma brasileira recebeu autorização para deixar a Faixa de Gaza após dar à luz seu terceiro filho. A família vive em Gaza e tem dupla nacionalidade, mas a mulher, que não teve o nome divulgado, estava sozinha com as crianças na região de conflito porque seu marido viajava a trabalho quando a guerra começou, em 7 de outubro do ano passado.

Ela deveria retornar com o terceiro grupo de brasileiros que deixou o território palestino, mas não conseguiu viajar, por causa do estágio avançado da gravidez. O bebê nasceu na noite de Natal, apenas um dia depois do desembarque no Brasil do terceiro grupo resgatado pela embaixada. Segundo o governo brasileiro, o parto foi realizado em um dos poucos hospitais que ainda funcionam em Gaza, sob risco de bombardeios.

A previsão é que a brasileira deixe Gaza nesta quinta-feira (8) pela passagem de Rafah. cruzando a fronteira para o Egito com um grupo de estrangeiros que também receberam autorização para deixar o território palestino.